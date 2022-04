Tratamento contra diabetes é fornecido nas Unidades Básicas de Saúde do município - Divulgação

Publicado 26/04/2022 08:22

Três Rios - A Secretaria de Saúde de Três Rios, por meio do atendimento nas Unidades de Saúde dos bairros, disponibiliza e inclusive expandiu os serviços de prevenção e promoção do cuidado com a vida. Uma dessas ações se refere ao público que sofre com a diabetes mellitus, doença na qual o organismo não produz quantidade suficiente de insulina ou não responde normalmente à insulina, fazendo com que o nível de açúcar (glicose) no sangue fique excepcionalmente elevado.

Esses pacientes dispõem nas UBSs de serviços que incluem oferta de medicamentos (orais e insulinas) e insumos para o controle da doença (glicosímetro, fitas para determinação da glicemia, seringas, lancetas e lancetadores).

O coordenador da Atenção Primária da cidade, Leonardo Luiz Herdy, destacou a importância do serviço realizado pelas unidades, tanto pelo atendimento para o controle da doença, como pela detecção precoce e acompanhamento adequado das pessoas para uma melhor qualidade de vida.

O Prefeito Joa, por fim, ressaltou o empenho de sua gestão para melhorar a qualidade de vida dos trirrienses no que se refere à saúde: "Desde que assumi, tenho investido, junto a toda a minha equipe, em muitas frentes para atender a população, como o Caminhão da Saúde, o Centro de Referência de Saúde da Mulher e outras ações. Parabenizo a minha equipe por mais essa benfeitoria para o Município”.