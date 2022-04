Profissionais abordam impactos sociais e psicológicos de uma gravidez precoce, além de falarem sobre a importância do reconhecimento do próprio corpo - Divulgação

Publicado 13/04/2022 10:47

Três Rios - Os profissionais do Centro Especializado de Atendimento à Mulher de Três Rios (CEAM) estão percorrendo as escolas do município para conversar com os alunos sobre a gravidez na adolescência.

Em uma parceria das secretarias de Assistência Social, Educação e Saúde, os profissionais abordam os impactos sociais e psicológicos de uma gravidez precoce, além de falarem sobre a importância do reconhecimento do próprio corpo.

As palestras acontecem semanalmente e já ocorreram na Escola Municipal Alcina de Almeida e na Escola Municipal Américo Silva, seguindo cronograma estabelecido pelo governo municipal.

“O diálogo constante com os adolescentes é fundamental para evitar a gravidez não planejada e doenças sexualmente transmissíveis. É preciso conversar e orientar meninos e meninas para que conheçam os riscos e consequências da gravidez na adolescência”, declarou o prefeito Joa.