Projeto Social Presente acontece domingo (10) em Três RiosReprodução

Publicado 05/04/2022 16:12

Três Rios - No próximo domingo (10), a Prefeitura de Três Rios realizará o Social Presente. O evento acontecerá na quadra do Barros Franco, das 9h às 14h, e contará com atividades de esporte e lazer, educação, saúde, meio ambiente, assistência social e show musical com Ronny Bastos.