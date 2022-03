Dia Mundial da Água é comemorado desde 1993, um ano após a data ter sido sugerida durante a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento - Reprodução

Publicado 22/03/2022 13:46

Três Rios - Nesta terça-feira (22), data em que é celebrado o Dia Mundial da Água, o Saaetri e a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Três Rios realizaram uma ação especial na Praça da Autonomia, no centro da cidade.

As atividades serão voltadas no sentido de conscientizar a população sobre a importância da conservação e da preservação da água. Haverá distribuição de mudas nativas da Mata Atlântica, orientações sobre o uso racional da água, além de presença dos aguadeiros do Saaetri.

O Dia Mundial da Água é comemorado desde 1993, um ano após a data ter sido sugerida durante a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento.

Ao contrário do que muitos pensam, a água é um recurso finito. Garantir a sua conservação é de enorme importância para que todos tenham acesso a ele. Somente 0,26% de toda a água do planeta está disponível para consumo, conforme estudo sobre recursos hídricos mundiais, escrito por Shiklomanov, professor de hidrologia e recursos hídricos na Academia Russa de Ciências Naturais e diretor do Instituto Hidrológico do Estado.

Além disso, de acordo com Instituto de Recursos Mundial (WRI), o aumento da demanda de água para o uso doméstico aumentou em 600% nos últimos 50 anos. Um levantamento da Trata Brasil apontou que 35 milhões de brasileiros não têm acesso à água tratada e que o prejuízo anual associado às perdas de água no país é de R$12 bilhões.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), entre 50 e 100 litros de água são suficientes para atender às necessidades básicas diárias de um indivíduo — beber, preparar alimentos, fazer a higiene pessoal e a limpeza doméstica, entre outras atividades. No Brasil, porém, a média de consumo diário é de 154,9 litros por pessoa, muito maior que o recomendado.