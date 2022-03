Domingo vai ser movimentado na quadra de areia da Beira Rio, com realização de um evento de wrestling - Divulgação

Publicado 05/03/2022 12:19

Três Rios - Neste domingo (6), a avenida Alberto Lavinas (Beira Rio), em Três Rios, será palco de eventos que prometem movimentar várias modalidades esportivas, além promover ações de prevenção de doenças com aferição de pressão arterial e glicose. As atividades de cuidado em saúde fazem parte da Lei 4804-21, sancionada pelo Prefeito Joa, que instituiu o Dia da Saúde.

“Além de promover as práticas esportivas para todas as idades através do esporte e com o suporte do Poder Executivo, nos bairros de Três Rios, é o maior objetivo dessa Lei, que prontamente foi sancionada pelo Prefeito Joa. Quando os Poderes Legislativo e Executivo caminham juntos, quem sempre sai ganhando é a população”, comentou o vereador e professor Anderson Muriçoca, autor da lei.

O domingo seguirá movimentado na quadra de areia da Beira Rio, com a realização, a partir das 9h, de um evento de wrestling. Vai ser a primeira vez que a cidade recebe um evento deste tipo, com a chancela da Federação Estadual da modalidade.

“Vamos promover o 1º Open Beach Wrestling, um evento que irá ocorrer pela primeira vez em Três Rios, num local aberto, sem os octógonos e arenas que promovem o esporte. A Secretaria de Esporte e Lazer estará estudando a viabilidade junto a Federação Estadual de Wrestling, para que, após esse primeiro evento, outros eventos da Federação possam ser inseridos no calendário esportivo do Município”, comentou Márcio Wogel – Secretário Municipal de Esporte e Lazer de Três Rios.

O Prefeito Joa comentou sobre as atividades e a importância da promoção do esporte e valorização dos espaços públicos para as práticas e atividades de lazer e esporte.

“Temos que aproveitar os espaços das nossas praças, para que nossas crianças, jovens e terceira idade possam ter momentos de lazer e de prática esportiva de qualidade. A Lei de autoria do Vereador Anderson Muriçoca vem ao encontro daquilo que queremos instituir em Três Rios, levar mais saúde para todos, monitorar por meio dos profissionais de saúde, a pressão arterial e glicose da população e movimentar a nossa Beira Rio, e as praças e bairros de Três Rios”, finalizou Joa.