Alunos voltaram às aulas presenciais em Três Rios - Divulgação

Alunos voltaram às aulas presenciais em Três RiosDivulgação

Publicado 23/02/2022 14:49

Três Rios - Os estudantes do 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental da Rede Pública Municipal de Ensino de Três Rios estão passando por avaliação diagnóstica elaborada pela Equipe Pedagógica. A ação tem o objetivo de analisar o nível de conhecimento dos alunos para elaborar as ações pedagógicas a serem implementadas pela Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia.

O objetivo é sanar os prejuízos educacionais deixados pelos dois anos de afastamento das salas de aula devido à pandemia de Covid-19. De acordo com a Secretaria de Educação, a avaliação teve início nesta semana e ocorrerá até o dia 25/02, no horário de aula, e será realizada em todas as unidades da Rede Municipal de Ensino.