Moradores fecharam a rua Direita em protesto contra a falta de luz - Reprodução

Publicado 22/02/2022 07:22

Três Rios - Após a queda de um barranco que derrubou um poste na rua direita na manhã do último sábado (19), em Três Rios, moradores do local ficaram sem energia elétrica até a tarde de domingo (20) Cansados de esperar pela equipe da Light, alguns moradores resolveram bloquear por completo a via na segunda-feira (21).



A prefeitura da cidade emitiu uma nota explicativa sobre a situação:

"Desde a noite da última quinta-feira (17), a Prefeitura de Três Rios não tem medido esforços para amenizar os problemas deixados pelas chuvas. Para se ter uma ideia, neste período, mais de 30 locais passaram por algum tipo de intervenção, sendo: podas de árvore, limpeza de ruas, retiradas de entulhos, desobstrução de ruas, entre outras.

Tivemos, também, quedas de postes em algumas localidades, como Pilões e Rua Direita, e prestamos todo apoio e assistência.

Porém, é importante ressaltar que a recolocação de postes, bem como a religação da energia elétrica, é de inteira responsabilidade da Concessionária.

*Específicamente sobre a Rua Direita, durante todo este domingo (20/02), várias secretarias estiveram unindo esforços. Contudo, até a publicação desta nota, infelizmente parte da população continuava sem energia elétrica, responsabilidade esta cabível somente à empresa Light.*"