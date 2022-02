Alerta da Prefeitura de Três Rios sobre leptospirose - Léo Macedo

Alerta da Prefeitura de Três Rios sobre leptospiroseLéo Macedo

Publicado 19/02/2022 08:12

Três Rios - A Secretaria de Saúde de Três Rios informa que, em decorrência dos alagamentos provocados pelas constantes chuvas, a população deve estar atenta aos inúmeros problemas que podem ocorrer. Entre eles, o risco de contrair a leptospirose, doença causada pela bactéria Leptospira sp, presente na urina de ratos e camundongos.

Apesar do baixo número de notificações desta doença, em Três Rios, ela pode ser fatal quando não tratada em tempo hábil.

Como medidas de prevenção, a rede de Vigilância em Saúde reforça os cuidados que devem ser adotados em casos de enchentes, visto que a água empoçada e a lama podem concentrar a urina desses roedores, facilitando a contaminação de pessoas, de cães e até de alimentos. Os maiores riscos são para quem tiver ferimentos na pele, sendo que a bactéria também pode penetrar pelas mucosas e mesmo pela pele íntegra.



O que fazer em casos de enchentes:

1- Evite contato direto com a água e a lama de enchentes;

2- Se a sua casa for inundada pela enchente, espere a água baixar, remova a lama e desinfete o local, sempre se protegendo com luvas, botas de borracha ou outro tipo de proteção para braços e pernas, como sacos plásticos duplos;

3- Descarte os alimentos e medicamentos que tiveram contato com a água de enchente;

4- Não deixe crianças e cães brincarem ou nadarem em locais com água e lama de enchentes ou outros pontos que possam estar contaminados pela urina de roedores;

5- Se a caixa d’água foi atingida por lama, descarte a água e faça a desinfecção do reservatório, como produtos a base de cloro;

6- Não pesque em rios e lagoas após as chuvas;

7- Pessoas que trabalham na limpeza da lama, retirada de entulhos e desentupimento de esgotos devem sempre usar botas e luvas de borracha ou outro material de proteção.

Como se prevenir da doença no dia a dia:

1- Acondicione o lixo em sacos plásticos ou em recipientes bem fechados, armazenando-o em local alto até que seja coletado;

2- Guarde sempre os alimentos em recipientes bem fechados e em locais elevados do solo;

3- Mantenha a cozinha limpa, sem restos de alimentos;

Saiba mais em nosso site (tresrios.rj.gov.br).