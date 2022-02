Prefeitura entra em ação após chuvas; colaboradores estão nas ruas atendendo a população | Três Rios | O Dia

"Estamos com todo nosso governo pronto para atender a população e esse trabalho seguirá durante todo o final de semana", disse o prefeito Joa - Divulgação

"Estamos com todo nosso governo pronto para atender a população e esse trabalho seguirá durante todo o final de semana", disse o prefeito JoaDivulgação

Publicado 19/02/2022 08:21

Três Rios - A Prefeitura de Três Rios está desde a noite da última quinta-feira (17) nas localidades atingidas pela chuva, atendendo a população. São equipes da Secretaria de Obras, Assistência Social, Serviços Públicos e Meio Ambiente, que inclusive estiveram acompanhadas do Prefeito Joa.

Segundo dados do CEMADEN-RJ, Centro Estadual de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, eram esperados 65 mm em 1h15 minutos e a cidade recebeu 55 mm no mesmo período.



Ocorrências e serviços

Na Rua Professor Moreira e o Beco Gabriel Rosa, na Vila Isabel, houve queda de um muro e alagamento do beco. Equipes da Prefeitura estão no local realizando a limpeza da via, que é um dos principais acessos ao maior bairro de Três Rios.

Além dos serviços de limpeza das ruas, está sendo realizada a desobstrução de bueiros na Rua Jacinto Sobrinho e Avenida Zoelo Sola. Trabalho executado pela Subsecretaria de Drenagem Urbana, criada pelo Prefeito Joa.

Três casas foram interditadas pela Defesa Civil: duas na Ladeira das Palmeiras e uma na Rua Padre Solano, na Vila Isabel. Três Rios dispõe de um abrigo municipal, para receber a população, mas, segundo a Secretaria de Assistência Social, ninguém está no local no momento.

Quinze famílias estão no processo de aluguel social. Isso porque, durante a semana, a Defesa Civil interditou algumas residências por constatar riscos. Além disso, nove famílias receberam da Assistência cestas básicas, colchonetes e kit higiene.

“Estamos com todo nosso governo pronto para atender a população e esse trabalho seguirá durante todo o final de semana. Primeiramente quero agradecer a Deus por não ter vítimas fatais. Houve localidades atingidas, mas toda nossa equipe está trabalhando para amenizar os problemas e deixar a cidade limpa. Tenho certeza que com o Governo do Estado, através do Governador Cláudio Castro, vamos construir a galeria de águas pluviais da Zoelo Sola. Estamos em contato direto para que o mais rápido possível esse problema de décadas seja resolvido”, comentou Joa.