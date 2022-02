Cápsulas contendo cocaína apreendidas em operação da Polícia Militar em Três Rios - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 20/02/2022 20:32

Três Rios - Equipes do 38° BPM de Três Rios abordaram, na noite deste sábado (19), um homem de 20 anos, demonstrando estar nervoso e agitado no momento da ação, perto do qual foram encontradas em uma calçada próximo a ele 33 cápsulas contendo cocaína.

O suspeito de tráfico de drogas foi encaminhado para a 108ª DP de Três Rios, acompanhado por seu pai, e enquadrado no artigo 33 do Código Penal.