Corpo da mulher foi encontrado dentro do rio em Três RiosReprodução/Redes Sociais

Publicado 02/03/2022 18:46

Três Rios - O corpo de uma mulher - identificada como Tereza Cristina de Oliveira Andrade - foi encontrado na manhã da última terça-feira (1º) no Rio Paraíba do Sul, em Três Rios. A vítima tinha sido foi vista na altura da avenida Tenente Enéas Torno, no centro da cidade.

O Corpo de Bombeiros esteve no local e retirou o corpo de Tereza de dentro do rio, que foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) local. Não se sabe ainda a causa da morte da mulher.