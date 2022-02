Governo e empresários se unem para oferecer qualificação profissional em Três Rios - Divulgação

Publicado 25/02/2022 07:30

Três Rios - Na tarde desta quinta-feira (24), os secretários de Educação, Ana Paula de Oliveira; e de Cultura e Turismo, João Luiz Aguiar, participaram de uma reunião para tratar da implantação de cursos técnicos em Bemposta. Também esteve presente a empresária do setor de viagens, Thais dos Santos Assumpção, e Mariana Strzoda, da secretaria de Cultura e Turismo

O diretor da Escola de Qualificação Profissional Hermelindo Rosmaninho, professor Adauto de Oliveira, apresentou para o gerente de Operações da Fazenda Bemposta, Emerson Partiner; e para os empresários Marcus Rezende e Gilmar Arantes Rezende, proprietários da fazenda, os cursos e a grade curricular.

Serão oferecidos neste primeiro momento, os cursos de garçom, barman e arrumador(a) de quartos. A previsão é que os cursos comecem no dia 21 de março, com duração de três meses. O objetivo é desenvolver as competências necessárias para atender a demanda das fazendas que funcionam como pousadas e hotéis, como no caso da Fazenda Bemposta, que de acordo com o projeto dos empresários a partir do segundo semestre deste ano, se tornará um dos principais destinos no segmento de hotelaria, turismo ecológico e de entretenimento.

“Essa iniciativa da Prefeitura de Três Rios, através das Secretarias de Educação e de Cultura e Turismo, traz um ganho incrível na qualificação profissional do distrito de Bemposta. Temos um empreendimento que em breve vai demandar uma mão de obra qualificada e o prefeito Joa está preparando a comunidade, ofertando estes cursos e outros que irão chegar”, disse Rezende.