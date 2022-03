Projeto Empoderadas vai oferecer oficina sobre defesa pessoal - Reprodução

Projeto Empoderadas vai oferecer oficina sobre defesa pessoalReprodução

Publicado 01/03/2022 10:07

Três Rios - As secretarias de Esporte e Lazer e de Assistência Social de Três Rios, junto com o Governo do Estado, promovem no dia 3 de março, às 10h, no Entrerriense Futebol Clube, uma oficina sobre defesa pessoal, do Projeto Empoderadas, da Secretaria de Estado Desenvolvimento Social e Direitos Humanos.

As inscrições podem ser feitas no local (é necessário levar comprovante de residência e documentos de identificação). O objetivo do projeto visa ao combate da violência de gênero, informando às mulheres quais são as principais situações de risco.

O evento contará com a presença de Érica Paes, Superintendente do programa Empoderadas e professora de artes marciais em Três Rios.