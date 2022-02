Alunos receberam material informativo e trocaram informações sobre os temas apresentados - Divulgação

Alunos receberam material informativo e trocaram informações sobre os temas apresentadosDivulgação

Publicado 26/02/2022 13:43

Três Rios - A Secretaria de Saúde e de Educação de Três Rios tem uma parceria importante para os mais de 10 mil alunos da rede municipal de ensino. Nesta semana, uma dessas ações foi desenvolvida na Escola Municipal Modesta Sola. Na ocasião, a equipe da saúde na Escola e Atan (Área de Atenção/Alimentação e Nutrição) realizaram a entrega da Caderneta da Saúde do Adolescente e de folders sobre os cuidados com a COVID-19 e avaliação do marcador de consumo alimentar.

Os alunos receberam material informativo e trocaram informações sobre os temas apresentados. A atividade tem o intuito de permitir um debate aberto e responsável que visa apoiar meninos e meninas na fase de mudanças e descobertas próprias da adolescência, enfatizando a importância do autocuidado e do cuidado da saúde. Além disso, busca que esse público possa desenvolver hábitos de vida mais saudáveis e exercer o seu direito à saúde de pessoas durante a adolescência.

A Caderneta de Saúde do Adolescente é uma importante ferramenta de comunicação, vigilância e prevenção à saúde. Pois o conteúdo vai desde os cuidados básicos de saúde, passando pela importância da vacinação e da prevenção da gravidez na adolescência.