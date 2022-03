Cursos iniciam em abril e as inscrições acontecem na Escola Guilhermina Guinle em Bemposta - Divulgação

Publicado 17/03/2022 21:38

Três Rios - A secretária de Educação de Três Rios, Ana Paula de Oliveira, e o vice-prefeito, professor Jacqueson, participaram na noite da última terça-feira (15), em Bemposta, do lançamento dos cursos de Qualificação Profissional, do Colégio Hermelindo Alves Rosmaninho.

O distrito que vem recebendo melhorias contínuas como nivelamento, manutenção das estradas vicinais, Estação de Tratamento de Água, pavimentação de ruas com concreto e calçadas, também recebe a capacitação através de cursos voltados para o desenvolvimento das potencialidades turísticas.

“Nosso governo tem levado oportunidade para que o cidadão seja preparado para o mercado de trabalho", disse o vice-prefeito.

No encontro, o diretor Adauto de Oliveira apresentou a grade dos cursos que serão ofertados, como camareira, arrumadores de quartos, garçom e barman. Os cursos foram estudados e desenhados especialmente para Bemposta, devido aos empreendimentos que estão sendo projetados e os que estão em andamento; como o retorno do Hotel Fazenda Bemposta, que de acordo com o empresário e dono do hotel, Carlos Vieira é o ponto de partida para impulsionar o distrito como roteiro e destino turístico no município.

Os cursos iniciam em abril e as inscrições acontecem na Escola Guilhermina Guinle, em Bemposta. Informações pelo telefone (24) 99290–4424.