O evento em Três Rios contará também com palco cultural, apresentações de atrações regionais e área gourmet - Reprodução

Publicado 12/03/2022 09:16

Três Rios - O Desenvolve RJ vai acontecer na cidade de Três Rios entre os dias 18 e 20 de março e é uma realização da secretaria de Desenvolvimento Econômico do Governo Estado do Rio de Janeiro e da Fecomércio, contando com a parceria do Sebrae Rio e do Senac RJ, e apoio do Sindicato do Comércio Varejista (Sicomércio Três Rios).



Inteiramente gratuito, o evento terá uma área de exposição com estandes de prefeituras, empresas e órgãos vinculados à secretaria de Desenvolvimento Econômico, como AgeRio, Jucerja e Codin.



"O evento está alinhado com as premissas de desenvolvimento regional do governador Cláudio Castro. Essa é uma oportunidade de reunir administração pública e iniciativa privada e estabelecer encontros e parcerias que irão, com toda certeza, movimentar a economia local", afirma o secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Vinicius Farah.



Para os empreendedores, será a chance de assistir às melhores palestras realizadas pelo Senac RJ. Já os fornecedores de produtos e serviços da região poderão participar da Rodada de Negócios do Sebrae Rio, com grandes empresas compradoras.



"É fundamental estimularmos o desenvolvimento econômico através de eventos como esse, que fomentam os negócios da região e contribuem para a geração de renda e empregos. Com a expertise do Senac RJ e do Sebrae Rio, poderemos criar grandes oportunidades de negócios para as empresas de Três Rios", afirma Antonio Florencio de Queiroz Junior, presidente do Sistema Fecomércio RJ.



A Associação Brasileira de Franchising Rio de Janeiro (ABF Rio) também estará presente, com representações de algumas de suas principais franquias. Entre as marcas confirmadas até o momento estão Astral Saúde Ambiental, Billy The Grill, Vizinhando, Yes Idiomas e CF Contabilidade.



O evento, a ser realizado no Campo do Entrerriense, contará ainda com um palco cultural, com apresentações de atrações regionais e área gourmet, com o melhor da gastronomia regional.



Serviço:

Desenvolve RJ

Data: 18 a 20 de março de 2022

Local: Campo do Entrerriense - Três Rios