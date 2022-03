O Prefeito Joa, ao lado do vice-prefeito Jacqueson, parabenizou a iniciativa dos empresários - Divulgação

Publicado 12/03/2022 08:26 | Atualizado 12/03/2022 08:30

Petrópolis - A Secretaria de Indústria e Comércio de Três Rios promoveu um encontro com empresários do setor tecnológico interessados em inserir o município na rota das cidades empreendedoras em tecnologia. O objetivo foi abordar a construção de um Parque Tecnológico, que será um instrumento de inovação para desenvolvimento econômico e social. A reunião ocorreu na sede da prefeitura.



A reunião contou com a presença do Prefeito Joa, do vice-prefeito Professor Jacqueson, e das Secretarias de Educação, Esporte e Lazer; Cultura e Turismo, Comunicação, Agricultura, Administração, Meio Ambiente, CODETRI, SAAETRI e Fazenda.



Segundo os empresários Alex Baião, Wesley Nascimento Introvigne e Paulo Estevão Seixas de Cerqueira, participantes da reunião, a chegada do Parque tem potencial de transformar a cidade de Três Rios em um local bom para morar e trabalhar para a futura geração trirriense.



“Temos que dar o passo certo e aproveitar o momento tecnológico e colocar a cidade na rota comercial do e-commerce, uma ferramenta importante para o nosso comércio local que irá inovar o desenvolvimento no tripé econômico que envolve, indústrias, comércios e prestadores de serviços do Município”, pontuou Baião.



Já o Secretário Municipal de Indústria e Comércio, Márcio Assis, falou do legado que o Governo Municipal pode deixar para Três Rios.



“O plano e projeto de inovação vão marcar a atual gestão, tanto o Poder Executivo quanto o Legislativo na história de Três Rios. O Parque vai ser um um legado de desenvolvimento e crescimento sustentável para as futuras gerações, pois a inovação tecnológica é o futuro que nos bate à porta para a geração de emprego. A nossa intenção é criar uma condição favorável para o empresário do setor de inovação vir investir em nossa cidade, não só pelo incentivo, mas montar uma infraestrutura que possa oferecer uma mão de obra qualificada e uma segurança jurídica para dar estabilidade e incentivo de crescimento da empresa em solo trirriense”, disse Assis, durante a reunião.

Vale destacar que, para a chegada do Parque, o projeto passará pela Câmara de Vereadores, que discutirá a aprovação.



O Prefeito Joa, ao lado do vice-prefeito Jacqueson, parabenizou a iniciativa dos empresários e falou da importância e do impacto econômico que trará para Três Rios.



“Quero parabenizar os empresários e dizer que o nosso governo está pronto e entende que o futuro do comércio já está na palma das mãos do consumidor, com a criação do parque que vai ocupar uma área de 20 mil metros quadrados, e irá impactar na diminuição das despesas, mais empregos, menos problemas sociais. Cada centavo investido no emprego e renda gera arrecadação maior para o setor público. É uma semente que estamos semeando e vamos cuidar dela com carinho pois lá na frente vamos colher muitos benefícios” finalizou Joa.