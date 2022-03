Programa tem o intuito de capacitar jovens para entrar no mercado de trabalho formal - Reprodução

Publicado 14/03/2022 16:29

Três Rios - A Prefeitura de Três Rios, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, em parceria com o Governo do Estado do Rio de Janeiro e o INEA (Instituto Estadual do Ambiente), informa que estão abertas as inscrições para o Ambiente Jovem, maior programa de Educação Ambiental do Brasil.

A iniciativa se destina a jovens de 16 a 24 anos em situação de vulnerabilidade social no estado interessados no tema. Além disso, o Programa tem o intuito de capacitar os jovens para entrar no mercado de trabalho formal.

O programa conta com aulas teóricas e oficinas para os alunos, para que eles se tornem agentes de transformação. Os estudantes receberão material pedagógico, uniforme, boné, bolsa e auxílio de R$ 200 reais.

Os dias e horários das aulas serão informados posteriormente.