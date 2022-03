Cerimônia de inauguração dos projetos contou com a presença de uma série de autoridades, tanto federais quanto estaduais e municipais - Divulgação

Cerimônia de inauguração dos projetos contou com a presença de uma série de autoridades, tanto federais quanto estaduais e municipaisDivulgação

Publicado 31/03/2022 07:57

Três Rios - Três Rios recebeu duas inaugurações importantes nesta quarta-feira (30) para a continuação do crescimento do município: a primeira delas foi a Agência de Desenvolvimento Econômico Regional Resolve RJ, para ajudar empreendedores e empresários com questões referentes aos negócios. Já a segunda foi o lançamento da Operação Segurança Presente, que busca auxiliar a Polícia Militar no combate à criminalidade e, futuramente, prestará atendimento à população em situação de vulnerabilidade.

A cerimônia de inauguração dos projetos, ambos promovidos pelo Governo do Estado em parceria com a prefeitura, contou com a presença de uma série de autoridades, tanto federais quanto estaduais e municipais. Participaram o Governador do Estado, Cláudio Castro, acompanhado de integrantes de sua equipe, como o secretário de Governo, Rodrigo Bacellar; o superintendente Geral dos Projetos de Segurança do Governo, Coronel Lima Freire; e o secretário de Desenvolvimento Econômico, Vinicius Farah; o deputado dederal Hugo Leal e o prefeito Joa, acompanhado de seus secretários. O evento também recebeu a presença de vereadores trirrienses e representantes da sociedade civil.

Na apresentação dos projetos, o governador Cláudio Castro falou da importância das ações e a felicidade de estar em Três Rios: “É uma alegria imensa estar aqui. Já vim a Três Rios outras vezes e adoro estar aqui. Esses são projetos extremamente importantes para o desenvolvimento não só de Três Rios, mas de todas as regiões. Todas precisam ter esses espaços, para o crescimento do empreendedorismo e a segurança da população”.

Farah, por sua vez, destacou a importância da vinda da Agência de Desenvolvimento Econômico Regional: “Fico muito feliz por voltar a Três Rios, reencontrar grandes amigos e participar da vinda de mais um espaço que ajudará no desenvolvimento do Município. A agência vai auxiliar empreendedores e vai consolidar a desburocratização que, hoje, é para nós, do estado, algo tão importante quanto às questões de incentivo e legislação”.

Joa falou da importância dos equipamentos que a cidade recebeu neste dia especial: "O Governo do Estado está investindo em Três Rios mais de R$ 200 milhões e, com a chegada da agência, vamos ter um local onde o empreendedor terá pessoas com toda a capacitação para atender os empresários”. Esta é a terceira agência em todo o Estado, das 15 que serão entregues pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico.

Operação Segurança Presente e Agência de Desenvolvimento Econômico Regional

A Segurança Presente irá reforçar o trabalho da Polícia Militar para combater a criminalidade. Para isso, o Município recebeu o efetivo de 17 policiais militares, que foram capacitados com treinamento de técnica de abordagem de proximidade, conceitos de polícia comunitária e direitos humanos, duas viaturas de patrulhamento, seis motos e uma van.

Além disso, a operação futuramente também atuará na área social, com serviços da assistência social dentro da base da operação, para atendimento a pessoas em situação de rua e vulnerabilidade social.