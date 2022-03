Parque Municipal de Três Rios, em Bemposta - Divulgação

Parque Municipal de Três Rios, em BempostaDivulgação

Publicado 24/03/2022 08:27

Três Rios - Nesta sexta-feira (25), a prefeitura de Três Rios irá reinaugurar o Parque Municipal da cidade, localizado na Margem Direita. O espaço foi todo reformado, e algumas novidades foram implantadas pela Secretaria de Meio Ambiente.

De acordo com o secretário de Meio Ambiente, Thiago Vila Verde, o parque estava precisando passar por uma boa reforma, visto que, além de garantir mais conforto e comodidade à população, também abrigará as sedes das secretarias de Meio Ambiente e de Agricultura e Subprefeitura de Bemposta.

“O Governo do Estado do Rio, através da sensibilidade do governador Cláudio Castro, está investindo em nosso município em várias frentes. Assim como o Secretário Thiago Pampolha, que desde do início da nossa gestão está sendo um grande amigo, nos ajudando muito. E o Horto Municipal vem ao encontro dessa parceria, que busca fazer mais e melhor, dar à população um local seguro, de lazer, educação, cultura e integrado à natureza. Parabenizo a minha equipe por mais uma importante realização para Três Rios”, pontuou Joa, prefeito de Três Rios.

Como mencionado, o Parque Municipal foi todo reformado. O local recebeu novos brinquedos, iluminação decorativa, reforma do anfiteatro, ampliação da pista de caminhada e ganhou um auditório para palestras e encontros de escolas para realização de atividades.

Além disso, o Parque Municipal também tem uma área que faz parte da APA – Área de Preservação Ambiental -, que além de evidenciar a boa gestão do local, também deixa o parque apto a receber recursos públicos para preservação e ampliação.

A reinauguração está marcada para às 10h e terá a presença do Secretário de Estado do Ambiente e Sustentabilidade, Thiago Pampolha, do prefeito do município, Joa, do vice-prefeito professor Jacqueson, de secretários e também de algumas Unidades Escolares do município.