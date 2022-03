Equipe técnica da secretaria protocolou documentação necessária para liberação da licença e, agora, resta apenas parte burocrática por parte do INEA - Divulgação

Equipe técnica da secretaria protocolou documentação necessária para liberação da licença e, agora, resta apenas parte burocrática por parte do INEADivulgação

Publicado 29/03/2022 16:50

Três Rios - Na última segunda-feira (28), o Secretário de Meio Ambiente de Três Rios, Thiago Vila Verde, e o especialista em resíduos sólidos Tiago Cardoso participaram de uma reunião para tratar sobre a recuperação do antigo lixão da cidade. O encontro ocorreu na sede do INEA (Instituto Estadual do Ambiente), no Rio de Janeiro.

“Estamos buscando a LAR – Licença Ambiental de Recuperação – junto ao INEA, um documento de extrema importância que nos garante a segurança e liberação para as ações de recuperação daquela área que recebeu o lixo do nosso município por mais de 30 anos”, disse Thiago Vila Verde.

A equipe técnica da Secretaria já protocolou a documentação necessária para liberação da licença e, agora, resta apenas a parte burocrática por parte do INEA.

“Nossa equipe técnica realizou um grande trabalho para providenciar a documentação referente ao processo, estamos trabalhando muito para dar fim a esse grande problema que é o lixão da BR 393”, concluiu Tiago Cardoso.

O encerramento do antigo lixão municipal faz parte de uma série de políticas públicas de Gestão de Resíduos Sólidos que estão sendo implementadas pela Secretaria de Meio Ambiente de Três Rios. Cabe destacar que o município ficou em 7° lugar no Ranking Estadual do ICMS Ecológico na Gestão de Resíduos em 2021.

“Na última semana, estive pessoalmente, ao lado do Thiago Pampolha, Secretário de Estado e do Ambiente, visitando o galpão de reciclagem em Três Rios, um trabalho que me enche de orgulho. É um exemplo de trabalho que transforma lixo em renda para dezenas de famílias. E com a LAR, como o Thiago mencionou, queremos recuperar esse importante espaço que é o antigo lixão”, iniciou o Prefeito Joa, que prosseguiu:

“O planejamento é deixar nossa gestão na história do Município com uma cidade que cuida do meio ambiente e se preocupa com as próximas gerações. O futuro está sendo construído hoje”, declarou o Prefeito Joa, comemorando a boa colocação do Ranking Estadual do ICMS Ecológico na Gestão de Resíduos em 2021.