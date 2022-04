Ações foram no sentido de aprimorar a formação pedagógica e gerencial de docentes e gestores da rede municipal de educação - Divulgação

Publicado 01/04/2022 10:15

Três Rios - No início do mês de março, a Secretaria de Educação de Três Rios iniciou uma capacitação dos assistentes de alfabetização selecionados pelo Programa Tempo de Aprender, do Governo Federal. Além disso, os assistentes escolheram as Unidades Escolares que atuarão de forma voluntária.

O Tempo de Aprender é um programa de alfabetização abrangente no Brasil e visa a melhorar a qualidade da alfabetização em todas as escolas públicas do país. Para isso, o programa realiza ações que atuam no sentido de aprimorar a formação pedagógica e gerencial de docentes e gestores; disponibilizar materiais e recursos baseados em evidências científicas para alunos, professores e gestores educacionais; aprimorar o acompanhamento da aprendizagem dos alunos, por meio de atenção individualizada; e valorizar os professores e gestores da alfabetização.