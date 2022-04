Várias atividades foram desenvolvidas para a população dentro do projeto - Divulgação

Publicado 12/04/2022 16:00

Três Rios - A primeira edição do Programa Social Presente, realizado na quadra do bairro Barros Franco (Vila Isabel), foi um sucesso. Prova disso foram a presença e os elogios de moradores do local, que recebeu dezenas de atividades no último domingo (10).

Durante o evento, os moradores tiveram à disposição os serviços da Secretaria de Saúde, como aferição de pressão, teste de glicemia, orientação de escovação e cuidados bucais; de Assistência Social, que esteve presente com o CRAS (Centro de Referência em Assistência Social), CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social), Casa do Autista, CEAM (Centro Especializado de Atendimento à Mulher), corte de cabelos e atualização do Cadúnico.

Os moradores também foram contemplados com atendimentos nas áreas de Meio Ambiente, com distribuição de mudas e orientação sobre reciclagem, de Obras, com licenças e liberações, de Esporte, com as atividades físicas, aulão de ginástica, alongamentos, e de Educação, com pinturas e desenhos.

O programa Social Presente tem como objetivo levar os serviços sociais aos bairros de forma integrada. Através da iniciativa, todas as secretarias da estrutura do governo atuam conjuntamente para solucionar os problemas pontuais e proporcionar, durante uma parte do domingo, a interação comunidade e governo, permitindo que o morador possa ter contato pessoalmente com os secretários das pastas e suas equipes.

“Quero agradecer a todos os meus colegas secretários que estão comprometidos com o governo do Prefeito Joa e estão levando sempre os melhores serviços aos contribuintes e, principalmente, para as pessoas que mais necessitam do poder público”, disse Pedro Brasil, secretário de Assistência Social.

Presente no evento, o Prefeito Joa comentou sobre a importância da iniciativa.

“Quando estamos do outro lado da mesa, temos que nos ver na posição, situação ou problema daquele que precisa resolver, seja lá qual for a questão. Todos nós temos nossas lutas diárias, e como Prefeito de Três Rios é determinante que toda nossa equipe continue trabalhando diariamente para que possamos transformar a vida do cidadão. E o Social Presente é um projeto importante para que o Poder Público esteja cada vez mais perto do cidadão, conhecendo e ouvindo atentamente cada problema ou reivindicação dos moradores. O Social Presente se estenderá por todos os bairros e eu só tenho que parabenizar a toda equipe envolvida”, comentou o Prefeito Joa.