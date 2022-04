Governo municipal vem investindo na manutenção das estradas vicinais - Divulgação

Governo municipal vem investindo na manutenção das estradas vicinaisDivulgação

Publicado 18/04/2022 16:11

Três Rios - A Prefeitura de Três Rios, desde que reativou a Secretaria de Agricultura, está comprovando diariamente a importância da pasta na gestão rural e no fortalecimento do agronegócio no município, que durante anos ficou em segundo plano.

O governo municipal vem investindo na manutenção das estradas vicinais, fechando parcerias com o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento.

O município já foi contemplado com o Mercado do Produtor, um local que irá valorizar ainda mais o agronegócio de toda região médio centro-sul fluminense. Além disso, a piscicultura (cultivo de peixes) e a ranicultura (criação de rãs) irão gerar um beneficiamento na renda familiar dos moradores da zona rural, principalmente no distrito de Bemposta.

“Nossa gestão sempre irá valorizar a agricultura. Quando chegamos, a secretaria estava vinculada à Secretaria de Meio Ambiente, ou seja, uma pasta de suma importância estava de certa forma engessada. O Secretário José Schmitz Neto, com toda sua equipe, e incluo aqui a Subprefeitura de Bemposta, que está sob a gestão do secretário de agricultura, está fazendo um grande trabalho. Nossa missão sempre será em fazer mais e melhor. O agronegócio é um dos tripés do fomento econômico da nossa cidade”, comentou Joa, prefeito de Três Rios.

O Secretário de Agricultura, José Schmitz Neto, comentou sobre a importância da prevenção e manutenção das estradas rurais de Três Rios: “A Secretaria de Agricultura e Subprefeitura de Bemposta vêm atuando diariamente no intuito de possibilitar boas condições de tráfego às estradas e melhorar a qualidade de vida na área rural do município para que os cidadãos possam se deslocar com segurança e bem-estar, além de ajudar os agricultores a ter um maior valor agregado à sua produção, facilitando o deslocamento e o escoamento da produção para o crescimento da região agrícola”.

A Secretaria de Agricultura e Subprefeitura de Bemposta estão realizando constantemente diversas vistorias técnicas nas estradas e pontes do distrito, em parceria com a Secretaria de Obras e Habitação, vêm realizando a manutenção e recuperação das estradas, limpeza das vias e tapa-buracos.