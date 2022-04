Uma mulher morreu e 5 pessoas ficaram feridas no acidente envolvendo 2 veículos na BR-393 - Divulgação/Corpo de Bombeiros

Uma mulher morreu e 5 pessoas ficaram feridas no acidente envolvendo 2 veículos na BR-393Divulgação/Corpo de Bombeiros

Publicado 25/04/2022 15:04 | Atualizado 25/04/2022 15:16

Três Rios - Uma mulher morreu e cinco pessoas ficaram feridas na noite deste domingo (24) após a colisão entre dois carros na BR-393 (Lúcio Meira), em Três Rios. A batida aconteceu no km 171 do via. A pessoa que morreu, segundo o Corpo de Bombeiros, foi identificada como Sarah de Paula Benfica. Sua idade não foi informada.

Quatro dos feridos estavam no mesmo carro: uma criança de sete anos, duas adolescentes, de 14 e 17, e um homem de 47 anos. Todos foram levados para o Hospital das Clínicas Nossa Senhora da Conceição. Não há informações sobre o estado de saúde deles.

O ferido no outro veículo, um Fiat Toro, foi atendido no local e liberado pelos Bombeiros. As causas do acidente ainda são desconhecidas.