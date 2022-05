Prefeitura de Três Rios continua realizando intervenções no município a fim de garantir mais qualidade de vida à população - Divulgação

Publicado 30/05/2022 16:20

Três Rios - A Prefeitura de Três Rios continua realizando intervenções no município a fim de garantir mais qualidade de vida à população. Desta vez, o bairro Habitat é que está recebendo melhorias do Governo.

Um dos pontos que recebe agentes municipais é a Estrada da Barrinha, que dá acesso ao bairro. Ao longo da via, as secretarias de Obras, Infraestrutura e Habitação, Transporte e Serviços Públicos estão promovendo a reconstrução em alguns trechos das calçadas, operação tapa-buracos, instalação de ralos de concreto, retirada de entulhos, roçada e capina.

Já dentro do bairro Habitat, as equipes realizam a pintura da quadra poliesportiva, a recuperação do alambrado, manutenção no piso intertravado em torno da quadra, pintura de meios-fios e muretas.

Prefeitura Presente

O Prefeito Joa tem percorrido diversos bairros de Três Rios para verificar a situação de perto e, assim, solicitar, com mais precisão, as melhorias que os locais precisam receber. Uma delas justamente foi no Habitat, onde verificou-se a necessidade das ações que estão sendo realizadas nesta semana e, ainda, o Prefeito Joa solicitou que um levantamento fosse feito para estudar a possibilidade de implantar uma escola no bairro.

Vale destacar, ainda, que o chefe do Executivo Municipal participou de outro momento no local. Trata-se da entrega pelo SAAETRI do novo sistema de abastecimento que beneficiou diretamente mais de 5 mil pessoas e impactou positivamente a vida dos moradores dos Bairros Nova Niterói e o próprio Habitat.

“O trabalho está sendo intenso pela nossa equipe no Bairro Habitat. A nossa meta é continuar resgatando o orgulho do morador do bairro e dar dignidade a todos”, comentou Joa, Prefeito de Três Rios.