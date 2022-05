Vacina deve ser aplicada por via subcutânea, na tábua do pescoço, na dosagem de 2 ml por animal - Divulgação/Agência Brasil

Vacina deve ser aplicada por via subcutânea, na tábua do pescoço, na dosagem de 2 ml por animalDivulgação/Agência Brasil

Publicado 02/05/2022 14:52 | Atualizado 02/05/2022 14:52

Três Rios - Três Rios iniciou a vacinação contra a febre aftosa no último dia 1º de Maio. Todos os bovinos e bubalinos com até 24 meses são obrigados a tomar a vacina. Conforme a Secretaria de Agricultura, os produtores devem entregar a declaração de vacinação dos animais no Núcleo de Defesa Agropecuária de Três Rios, o NDA-TR.

“A campanha vai durar nessa primeira etapa todo o mês de maio, a obtenção de altos índices de imunização dos animais é importante para avançarmos rumo à retirada da vacina, ficando livre de vacinação. A vacina deverá ser feita por via subcutânea, na tábua do pescoço, na dosagem de 2 ml por animal”, explicou José Schmitz Neto, secretário de Agricultura.

As vacinas podem ser adquiridas em estabelecimentos credenciados pelo NDA-TRÊS RIOS, respeitando os devidos prazos para sua aquisição (1º de maio a 31 de maio, prazo que termina a primeira etapa da campanha).

O Programa Nacional de Erradicação e Prevenção da Febre Aftosa (PNEFA) tem como estratégia principal a implantação progressiva e manutenção de zonas livres da doença, de acordo com as diretrizes estabelecidas pela Organização Mundial de Saúde Animal (OIE).