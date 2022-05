O encontro acontece no auditório Jeanete do Carmo Aguiar, localizado no Parque Municipal - Reprodução

O encontro acontece no auditório Jeanete do Carmo Aguiar, localizado no Parque MunicipalReprodução

Publicado 31/05/2022 07:21

Três Rios - O Comitê de Prevenção e Enfrentamento ao Coronavírus (Covid-19) de Três Rios informa que se reunirá nesta terça-feira (31), às 10 horas, no auditório Jeanete do Carmo Aguiar, localizado no Parque Municipal. O encontro faz parte da rotina de acompanhamento dos dados da pandemia, além de servir para debater e definir medidas preventivas relacionadas à COVID-19.

Vale ressaltar que, de acordo com o Decreto Municipal 6.775/2022, algumas medidas de prevenção precisam seguir sendo respeitadas, como:

- Lavar as mãos corretamente;

- Utilizar Álcool em Gel 70%;

- Respeitar os locais preconizados para a utilização da Máscara como: Unidades de Saúde, Transporte Coletivo, Locais de Longa Permanência (asilos, por ex.); utilização de máscaras por pessoas com sintomas gripais e/ou com comorbidades;

- Em caso de sintomas de Gripe, Resfriado ou Covid-19, procure a sua UBS ou a UPA para avaliação.