Torneio conta com a chancela da Federação Estadual de Wrestling - Reprodução

Torneio conta com a chancela da Federação Estadual de WrestlingReprodução

Publicado 27/06/2022 16:31

Três Rios - A Secretaria de Esporte e Lazer de Três Rios promove no dia 3 de julho, das 10h às 13h, a 2ª edição do Open Beach Wrestling, na quadra de areia da Avenida Alberto Lavinas (Beira-Rio). O torneio conta com a chancela da Federação Estadual de Wrestling.

A 1ª edição ocorreu em março e foi sucesso absoluto com destaque para a participação de vários competidores, tanto nas categorias masculino e feminino.

“Promover competições que agregam valores sociais é a nossa meta. A Secretaria de Esporte vem realizando um belo trabalho com os nossos jovens desde futebol, futsal, vôlei, basquete, natação, entre outras modalidades, e a 2ª etapa do evento do Open Beach Wrestling confirma o sucesso do 1º evento. Parabéns ao secretário Márcio Wogel e toda equipe”, comentou Joa, prefeito de Três Rios.