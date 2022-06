Recuperação e manutenção do trecho que será efetivado para o funcionamento do Trem Turístico Rio-Minas - Divulgação

Recuperação e manutenção do trecho que será efetivado para o funcionamento do Trem Turístico Rio-MinasDivulgação

Publicado 28/06/2022 10:54

Três Rios - A VLI Logística, através da Prumo Engenharia, deu início à recuperação e manutenção do trecho que será efetivado para o funcionamento do Trem Turístico Rio-Minas. O empreendimento foi viabilizado pela força das parcerias e pelo empenho do prefeito Joa, de Três Rios, que cumpriu diversas agendas em Brasília, num extenso roteiro de reuniões com a Agência Nacional de Transporte Terrestres (ANTT), viabilizando parcerias para que o início da obra tivesse a rapidez necessária para colocar o trem turístico em pleno funcionamento.

O Empreendimento turístico motivou, na última sexta-feira (24), o encontro do secretário de Planejamento, Projetos e Integração, Bernardo Goytacazes, com o Deputado Federal Felício Laterça, que vem sendo um intermediador entre a ONG Amigos do Trem, ANTT e Ministério Público de Minas Gerais. O encontro tratou sobre as obras.

“As obras foram iniciadas e vale citar que ninguém faz nada sozinho. Por isso, quero parabenizar a ONG Amigos do Trem, as prefeituras de Sapucaia e Chiador – MG e seus representantes. Eu, particularmente, tenho muito orgulho dos ferroviários, pois meu saudoso pai José Moacyr, trabalhou na Rede Ferroviária Federal e, com a recuperação do trecho Três Rios a Sapucaia, com 37 km, estaremos com mais uma opção turística e de geração de renda para a nossa cidade”, comentou Joa.

Todas as licenças para que a obra tivesse seu início foram prontamente agilizadas por toda equipe de governo. Segundo informações de representantes da ONG Amigos do Trem, a recuperação do trecho até Sapucaia será entregue pela Prumo Engenharia até janeiro de 2023.