Inauguração da unidade do Programa de Atenção à Criança e ao Adolescente Vítimas de Violência em Três RiosDivulgação

Publicado 05/07/2022 09:38

Três Rios - A Fundação para a Infância e Adolescência inaugurou no último sábado (2) uma nova unidade de atendimento, desta vez em Três Rios, onde funcionará o Programa de Atenção à Criança e ao Adolescente Vítimas de Violência, através do NACA (Núcleo de Atenção à Criança e ao Adolescente).

O programa desenvolve ações dirigidas ao atendimento de crianças e adolescentes em situação de violência, seja ela física, psicológica, por negligência, abandono ou até mesmo o abuso sexual no âmbito familiar.

A conta com equipes multiprofissionais capacitadas para o atendimento psicossocial na esfera da prevenção, da orientação e da avaliação psicossocial visando o enfrentamento do fenômeno da violência doméstica contra crianças e adolescentes, principalmente da violência doméstica de natureza sexual, que corresponde a maior demanda por atendimentos no programa.



De acordo com números apurados entre 2021 e 2022, a maioria das solicitações que chegam ao programa vem das delegacias, 64%; em segundo lugar dos Conselhos Tutelares, 33%; havendo também encaminhamentos do Juizado da Infância e Juventude e das Varas de Família, totalizando 6%.



ONDE:

Rua Jacinto Sobrinho, 42. Vila Isabel - Três Rios - RJ.

CEP 25815-240.