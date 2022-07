Trem usado na viagem terá 4 locomotivas, 15 carros de passageiros, um vagão-restaurante e capacidade para 873 pessoas - Reprodução

Trem usado na viagem terá 4 locomotivas, 15 carros de passageiros, um vagão-restaurante e capacidade para 873 pessoasReprodução

Publicado 12/07/2022 15:40

Três Rios - Um trem turístico ligará os estados do Rio de Janeiro e Minas Gerais a partir de fevereiro de 2023, quando a rota começará a funcionar em estágio inicial. O projeto já vinha sendo idealizado desde 2016, mas as obras de reforma e manutenção dos trilhos só começaram de fato no último dia 27 de junho.

Nesse primeiro momento, o trem percorrerá 37km entre Três Rios (RJ), Sapucaia (RJ) e Chiador (MG). A ideia é que sejam realizadas duas viagens por dia, uma de manhã e outra à tarde, aos sábados, domingos e feriados. O trajeto deve durar entre 2h e 2h30.

O trem usado na viagem terá quatro locomotivas, 15 carros de passageiros, um vagão-restaurante e capacidade para 873 pessoas. Ele pertencia à empresa Vale e está sendo reestruturado para receber passageiros

Fonte: Trilhas e viagens