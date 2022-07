Hospital de Clínicas Nossa Senhora da Conceição (HCNSC), em Três Rios - Reprodução

Hospital de Clínicas Nossa Senhora da Conceição (HCNSC), em Três RiosReprodução

Publicado 12/07/2022 15:16

Três Rios - O Hospital de Clínicas Nossa Senhora da Conceição (HCNSC), em Três Rios, informa que fez mudanças para o atendimento a pacientes do SUS, de convênios e particulares a partir desta terça-0feira (12).

Os pacientes do SUS serão atendidos na recepção ao lado da capela, enquanto os pacientes de convênios e particulares no acesso pela rua Maestro Costa Barros, no mesmo local de entrada das visitas.