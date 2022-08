Equipe Sub-16 jogou em Valença, enquanto Sub-18 disputou partida em Mesquita - Divulgação

Publicado 30/08/2022 17:03

Três Rios - O final de semana foi de jogos para a equipe sub-16 do 3 Rios Basketball na cidade de Valença, pela Copa Serrana no último sábado (27), conquistando duas grandes vitórias.

No clássico contra o time da casa, ABF – Valença, os meninos da equipe sub-16 esbanjaram categoria e ganharam o confronto por 55 x 33, destaque para Marcos Paulo e Lucas Emanuel ambos com 16 pontos e, Yago com 9 pontos. No segundo jogo do dia, o 3 Rios Basketball sub-16 voltou a quadra para enfrentar a equipe da UFJF e mais uma vez com placar elástico os meninos de Três Rios venceram por 42×35, nesta partida, destaque para Yago 12 pontos, Pedro Guerra 10 e Victor Hugo e Lucas Emanuel com 6 pontos cada atleta.

Com as duas vitórias, a equipe sub-16 segue na 2ª colocação, ficando atrás do Clube dos Funcionários de Volta Redonda.

Equipe sub-18

No domingo (28), a disputa foi pela LSB – Liga Super Basketball, na cidade de Mesquita, na baixada fluminense. O 3 Rios Basketball entrou em quadra duas vezes, no jogo das 11h, encarou o time Basquete Cruzada por 68 a 38, destaques para João Pedro com 13 pontos e 14 rebotes, Gabriel 12 pontos e 8 rebotes e João Victor 11 pontos e 4 rebotes.Nobsegundo jogo do dia, a equipe embalou e ganhou do time da casa, LSB Mesquita por 98 a 35, destaques para os atletas, João Victor 21 pontos e 4 rebotes, Lucas Emanuel 15 pontos e 4 rebotes e João Pedro 14 pontos e 7 rebotes.

O 3 Rios Basketball é um projeto da Prefeitura de Três Rios, através da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. Para quem quer praticar o esporte, as aulas ocorrem todas as terças e quintas, a partir das 17h, no CIEP – 290, na Rua Manoel Maia, no Morro Áureo. Para saber mais, basta entrar em contato com a Secretaria, o número é o 24 2251 7425.