Trabalho de sinalização viária horizontal, como, por exemplo, faixas de pedestres, lombadas, divisões de fluxos e estacionamentos - Divulgação

Publicado 28/08/2022 09:44

Três Rios - A Secretaria de Transporte e Mobilidade de Três Rios continua trabalhando por toda a cidade,. Em uma primeira etapa está sendo realizada a sinalização viária horizontal, como, por exemplo, faixas de pedestres, lombadas, divisões de fluxos, estacionamentos, entre outros.

A rua Iglesias Lopes, no Cantagalo, e a Isaltino Silveira já foram contempladas, e várias outras ainda estão no planejamento. Na segunda etapa será feita a sinalização viária vertical, contemplando placas de nomenclatura de ruas, regulamentações, advertências e indicações.



Pontos de Ônibus

No ponto final do Palmital, na Vila Isabel, foi realizada limpeza, pintura e reparo no telhado. Outra ação importante foi a colocação de um ponto de ônibus na Praça PEC — Praça de Esporte e Cultura (anteriormente denominada Praça do CEU), no mesmo bairro, além da reforma dos bancos da praça.



Parceria na revitalização de Rotatórias e acessos aos bairros

Tanto na Av. Zoelo Sola no Triângulo, quanto em Moura Brasil, os acessos aos bairros foram revitalizados. Já a Praça da Bandeira no centro da Cidade, em sua rua de acesso, a Padre Conrado, terá seu sentido alterado nos próximos dias.



Viaduto

Desde o início do atual governo, a iluminação viária e a iluminação cênica, não funcionavam mais. Além da revitalização, toda iluminação foi trocada, inclusive, utilizando tecnologia (LED), que traz eficiência energética, luminosidade e segurança, sem falar da parte cênica, embelezando a cidade.



Terminal Rodoviário

O Terminal Rodoviário Hélio Soares será entregue em breve, com uma série de melhorias que darão melhor qualidade aos milhares de usuários que diariamente utilizam o equipamento. O espaço está sendo revitalizado para oferecer mais conforto ao cidadão, atendendo ao desejo da população que utiliza o local.

“Seguimos uma solicitação do Prefeito Joa, que é, fazer mais e melhor. Vamos chegar em todos os locais, levando todos os serviços disponíveis em nossa secretaria, com qualidade e transformando a vida da população, que sai ganhando ao ver os benefícios que chegam.” Finalizou Jeferson Mercês (Fuka), secretário de Transporte.