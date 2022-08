Intervenções envolvem serviços de limpeza, poda, plantio, além da recuperação de praças, rotatórias e canteiros - Divulgação

Publicado 03/08/2022 13:31

Três Rios - A Secretaria de Meio Ambiente segue realizando ações de melhorias em Três Rios. Desta vez, equipes da pasta estão revitalizando as praças e canteiros da cidade, em trabalho conjunto com a Secretaria de Obras e Transporte.

As intervenções envolvem serviços de limpeza, poda, plantio, além da recuperação de praças, rotatórias e canteiros. As ações também vão privilegiar o acesso aos bairros.

“Seguimos uma solicitação do Prefeito Joa, que é a recuperação e melhoria na iluminação de praças e jardins dos bairros. Vamos chegar em todos os locais, arrumando as praças, áreas de lazer com podas, plantio, troca ou instalação de bancos e mesas onde for necessário. Para o Prefeito Joa é importante que a população tenha áreas públicas de lazer para o convívio social”, disse o Secretário de Meio Ambiente, Thiago Villa Verde.

As ações realizadas nas Praças, rotatórias e canteiros estão sendo feitas em parceria com a secretaria de Transporte e a de Obras e Infraestrutura.

“Estamos nesta ação conjunta porque assim tem sido a gestão do Prefeito Joa. Parceria entre as secretarias, uma auxiliando a outra, e, com isso, além do serviço ser de qualidade, a população sai ganhando ao ver os benefícios que chegam ao seu bairro”, finalizou Jeferson Mercês, Secretário de Transporte.

O Secretário de Obras, Ricardo Monteiro, comentou sobre o assunto e falou também da importância do governo estar chegando aos bairros, conforme determinação do Prefeito Joa.

“É um privilégio ver a transformação que vem sendo feita nos bairros, principalmente em localidades que há décadas não recebiam nenhuma ação. Estamos avançando, levando cada vez mais, qualidade de vida aos moradores”, completou Ricardo Monteiro, Secretário de Obras, Infraestrutura e Habitação.

Locais em que as secretarias já estiveram:

Triângulo, Avenida Zoelo Sola: Limpeza, poda e replantio de grama e plantas.

Centro, Praça da Bandeira: Novo desenho da praça, com instalação de mesas, bancos e realização de jardinagem.

Vila Isabel, Praça do CEL: A secretaria realizou poda de árvores, plantio de gramas, refazimento dos jardins e canteiros do local.

Vila Isabel, Clínica da Família: Revitalização de canteiros e da rotatória próxima a Igreja Santa Luzia.

Rua Basílio Rodrigues (Ponto Final do Ponto Azul)