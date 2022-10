Evento acontecerá nesta sexta-feira (7), às 13h30 no Auditório Posto Central - Reprodução

Evento acontecerá nesta sexta-feira (7), às 13h30 no Auditório Posto CentralReprodução

Publicado 06/10/2022 09:04

Três Rios - A promoção da diversidade no ambiente de trabalho e a inclusão da população LGBT são fundamentais para ambientes mais ricos de opiniões e visões, além de garantir os direitos dessa população, que em sua maioria, opta por abandonar os estudos e, muitas vezes, ingressam em uma profissão, que não protege ou garante os direitos trabalhistas básicos, expondo-os mais à vulnerabilidade, como violência corporal e sexual.

Por isso é tão importante apoiar as iniciativas como a do palestrante Frederico Pires Affonso, que vai falar sobre a diversidade em Três Rios com o tema “Empregabilidade na população LGBT”. O evento acontecerá nesta sexta-feira (7), às 13h30 no Auditório Posto Central, localizado na rua da Maçonaria, 320/2º andar, Centro.



O respeito não vê cor, religião e muito menos orientação sexual. Ele é universal e cabe a cada um lutar pelo direito de todos.