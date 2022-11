Três Rios vai sediar encontro regional sobre primeira infância - Reprodução/Internet

Três Rios vai sediar encontro regional sobre primeira infânciaReprodução/Internet

Publicado 07/11/2022 16:25

Três Rios - O município de Três Rios foi escolhido para sediar o encontro regional sobre primeira infância promovido pelo Governo Federal, através da Secretaria Nacional de Atenção à Primeira Infância, em parceria com a Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos. O evento acontecerá nos dias 10 e 11 de novembro na Ilha de Capri.

Com o tema “Marco Legal da Primeira Infância e os Desafios para a Intersetorialidade”, o encontro reunirá autoridades das três esferas (federal, estadual e municipal) e 350 participantes de todo o país.

O primeiro dia do evento será dedicado à abertura com as autoridades e apresentações da cidade. No segundo dia, o público participará de uma extensa programação com palestras.

O objetivo do evento é estimular o debate sobre a importância da intersetorialidade na perspectiva da implementação das políticas de primeira infância; de promover a troca de experiências e conhecimentos sobre iniciativas voltadas às crianças de zero a seis anos; e disseminar o conhecimento sobre a temática da intersetorialidade.

“Ser escolhido para sediar um encontro representando a região Sudeste do Brasil, e receber pessoas de todo o país comprova que somos referência em Assistência Social e nos mostra que estamos no caminho certo”, disse o prefeito Joacir Barbaglio.

As inscrições para o encontro regional foram realizadas pelo governo federal, tem com público-alvo profissionais da área e estão encerradas.