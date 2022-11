Prefeito Joa durante encontro entre empresários e autoridades - Divulgação

Publicado 28/11/2022 09:21

Três Rios - O Prefeito Joacir Barbaglio - o Joa - participou na última sexta-feira (25), na unidade da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan) de Três Rios de um encontro entre empresários e autoridades. O encontro teve a participação do presidente da Firjan, Eduardo Eugênio Gouvêa, de empresários da construção civil, indústrias alimentícias, embalagens e de outros segmentos, do secretário de Indústria e Comércio, Márcios Assis, e de outros representantes do governo municipal.

Durante o evento, o prefeito Joa fez uso da palavra e falou dos investimentos que a Firjan, junto ao Sistema S, vem realizando em Três Rios, e comentou sobre o esforço do governo em gerar empregos e ser parceiro dos empresários.

“Em pleno o avanço da pandemia da covid-19, fomos responsáveis em realizar uma rápida vacinação. Com cuidado e a ajuda da nossa equipe e do comitê gestor da covid-19, conseguimos manter funcionando nosso comércio e indústrias, um ponto positivo, pois no governo anterior foi decretado um lockdown na cidade, o que gerou um enfraquecimento da nossa economia”, comentou o prefeito.

O prefeito também elogiou a gestão do Presidente da Firjan e dos empresários trirrienses e da região que continuam investindo na geração de empregos. “Quero agradecer ao presidente Eduardo Eugênio Gouvêa, assim como toda equipe da Firjan, SENAI, SESI e IEL, que estão promovendo a inserção dos nossos jovens do mercado de trabalho, capacitando e ampliando suas atividades em Três Rios, o que dá à cidade a garantia de profissionais capacitados”, completou Joa.