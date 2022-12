Quadra da parte baixa do bairro Purys - Divulgação

Publicado 03/12/2022 18:07

Três Rios - A Prefeitura de Três Rios, por meio da Secretaria de Obras, Infraestrutura e Habitação, levará, através do projeto Mais Reformas, melhorias às quadras poliesportivas de várias localidades da cidade. As obras de revitalização da quadra do bairro Cantagalo, na rua Teixeira do Rosário, e da quadra da Jaqueira, localizada próximo à Escola Municipal Santa Luzia, já estão em pleno andamento.

Em breve, os espaços poliesportivos de outros bairros também serão reformados, como a quadra da parte baixa do Purys, situada na rua Silvério Macedo, que receberá novos banheiros e vestiários, e a quadra do bairro Mirante Sul, que há anos não passa por melhorias.

A quadra da Praça Juscelino Kubitschek, no centro, também será revitalizada. O trabalho se estenderá ainda para o distrito de Bemposta: a quadra poliesportiva localizada ao lado da Escola Municipal Guilhermina Guinle será totalmente reformada e coberta.

Além desses espaços, outros locais que abrigarão o esporte trirriense também estão sendo reformados, tal qual a Praça da Juventude, que após oito anos de abandono teve as obras retomadas, e a Praça de Esportes e Cultura, na Vila Isabel, que está passando por uma reestruturação.