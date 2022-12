Evento contará com atividades recreativas promovidas pela equipe do Sesc - Divulgação

Publicado 02/12/2022 07:49

Três Rios - Neste sábado (3), tem início mais uma edição do Natal Iluminado Três Rios, parceria do Sicomércio com o Sesc e a Prefeitura do município, através da Secretaria de Cultura e Turismo, e apoio da Fecomércio RJ.

A partir das 9h, na Praça São Sebastião, acontece a tradicional chegada do Papai Noel, com muita música, distribuição de bolas, brindes, brinquedos e sorteio de bicicletas. O prefeito de Três Rios, Joacir Barbaglio entregará a chave da cidade para o bom velhinho e, juntamente com o presidente do Sicomércio, Júlio Freitas, dará início às festividades de fim de ano na cidade.

O evento contará com atividades recreativas promovidas pela equipe do Sesc. As crianças poderão aproveitar o pula-pula, tobogã e kart a pedal, bem como jogos de tabuleiros gigantes, minibasquete e minivôlei. Para concorrer ao sorteio de bicicletas é necessário doar um quilo de alimento não perecível para a campanha ‘Natal Solidário é Natal sem Fome’, desenvolvida juntamente com o programa Mesa Brasil Sesc.

Ainda no sábado, às 20h30, acontece a inauguração da iluminação especial de Natal e da árvore gigante na Praça São Sebastião e show do cantor Celinho Brandão. Outros locais da cidade também recebem as luzes de Natal, como os pórticos de entrada, o Calçadão da Rua Prefeito Walter Francklin e as principais ruas do Centro.

“É uma honra poder, junto ao Sicomércio e ao Sesc, tornar ainda mais especial o Natal dos trirrienses. Estamos muito animados para a programação que será desenvolvida na cidade neste período festivo, e também ansiosos para ver nossas ruas e praças enfeitadas. Temos certeza que nossa população aproveitará cada atividade do Natal Iluminado”, comentou o prefeito Joa.

Para o presidente do Sicomércio Três Rios, Júlio Freitas, a iniciativa é importante para a economia do município, e também entretenimento para a população e turistas. “O Natal Iluminado faz parte do Natal Sesc RJ e oferece gratuitamente às famílias uma programação variada e de qualidade, fortalece o ciclo natalino por meio do resgate da cultura popular e torna-se um ponto de encontro, entretenimento e geração de conhecimento. Além disso, movimentamos o comércio local com o intuito de contribuir para o aumento das vendas”, explicou Júlio.

É importante destacar que o Natal Sesc RJ tem uma programação gratuita repleta de atrações que a cada ano a instituição leva a mais localidades do estado – em 2022, estará em 26 municípios de todas as regiões. A agenda vai até 6 janeiro com atividades envolvendo os cinco pilares de atuação da instituição: assistência, cultura, educação, lazer e saúde.