Festa teve ainda brinquedos e distribuição de pipoca, algodão doce, cachorro quente e bolo - Divulgação

Festa teve ainda brinquedos e distribuição de pipoca, algodão doce, cachorro quente e boloDivulgação

Publicado 07/12/2022 13:43

Três Rios - O prefeito de Três Rios, Joacir Barbaglio, o Joa, participou neste domingo (4) de uma festa natalina para crianças realizada pelo projeto Fazendo a Diferença no bairro Ponto Azul. O projeto é vinculado ao polo de extensão da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ) da cidade.

Participaram também do evento o subsecretário de Esporte e Lazer, André Tadeu, e o vereador Flávio Duarte. Durante a festa foram sorteadas cinco bicicletas e 10 cestas básicas. A festa teve ainda brinquedos e distribuição de pipoca, algodão doce, cachorro quente e bolo.

O evento teve apoio do Conselho Tutelar, representado por Eliane Esteves, e do Conselho Municipal das Associações de Moradores Trirrienses (Comamtri), representado pelo vice-presidente Fernando Luis Cipriano, que se reuniram na festa com a diretoria do projeto e a presidente da associação dos moradores do Ponto Azul, Eliane Marques.

“É muito satisfatório poder contribuir para a felicidade de nossas crianças. Sem dúvidas, o projeto Fazendo a Diferença tem sido peça importante no trabalho social desenvolvido no município. Parabéns a todos os envolvidos neste trabalho, em especial ao Cláudio Pelé, líder do projeto”, comentou o prefeito Joa.