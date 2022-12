Torneio teve apoio do Sesc, e foi realizado no Park Shopping, em Campo Grande - Divulgação

Publicado 06/12/2022 15:24

Três Rios - A equipe trirriense de basquete masculino adulto conquistou o terceiro lugar na Liga do Discreto, disputada no Rio de Janeiro, no último sábado (3). O torneio teve apoio do Sesc, e foi realizado no Park Shopping, em Campo Grande.

O campeonato foi de basquete 3×3, em que cada equipe é composta por três jogadores em quadra — mais um substituto — e os jogos são disputados em uma área equivalente à metade da quadra padrão, com uma só cesta e as marcações originais.

A liga contou com a participação de nove equipes, e os times foram divididos em três grupos, com três equipes cada. O primeiro colocado de cada grupo garantiria vaga direta na semifinal, e o segundo disputaria as quartas.

O 3 Rios Basketball ganhou o primeiro confronto contra a equipe Garra, de Seropédica, por 19 a 11. No segundo jogo, a equipe trirriense foi superada pela forte equipe SLSB — que teve o reforço de um jogador profissional da modalidade que atualmente joga no SPDC, equipe mais estruturada do Brasil no 3×3 — com placar final de 21 a 12.

Nas quartas de final o 3 Rios enfrentou o time Bola ao Alto, e em um jogo duro conquistou a vitória por 16 a 14. Na semifinal o confronto foi contra o Lendas, time tradicional no 3×3 que já ficou em segundo lugar no torneio internacional. O placar foi de 21 a 10.

Com saldo de cestas, o 3 Rios Basketball conquistou a terceira colocação, que credencia a equipe à participação no torneio internacional, que acontecerá no próximo sábado, dia 10, em Nova Friburgo, com premiação de R$ 5 mil.