Tenente-coronel Leandro Augusto Rasteiro. - Foto: Divulgação/38º BPM

Publicado 07/05/2024 19:08

Três Rios - Nesta terça-feira (7), foi realizada a cerimônia de passagem de comando do 38º Batalhão de Polícia Militar (BPM), na sede da unidade. O Tenente-coronel Leandro Augusto Rasteiro assumiu o comando que era do Tenente-coronel Luciano Henrique Alcantara Cunha, que assume o 6º BPM.

“É muito gratificante poder comandar a tropa do 38, mas sei também, que será um desafio. Por isso, conto com a ajuda dos valorosos policiais desta Unidade”, disse o Ten Cel Rasteiro durante o evento.

A solenidade foi presidida pelo Comandante do 7° Comando de Policiamento de Área (CPA), Coronel Rubens Castro Peixoto Júnior, que manifestou seu apoio e reconhecimento aos comandantes. “A orientação para quem entra é tratar a nossa tropa com muito carinho, respeito e consideração. Não vamos perder a rota, o batalhão está com índices todos positivos e assim continuará sendo”, exclamou o comandante do 7° CPA.