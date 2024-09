Vinicius Farah, Joa e Celso Jacob - Reprodução

Vinicius Farah, Joa e Celso JacobReprodução

Publicado 05/09/2024 07:00

Três Rios - Pesquisa realizada pela Kapta Comunicação encomendada por O Dia coloca Vinicius Farah (União Brasil) na liderança na corrida eleitoral na cidade de Três Rios. No voto estimulado, quando os nomes dos candidatos são apresentados aos entrevistados, ele tem 43,4% das intenções. O atual prefeito Joa (Republicanos) aparece com 35,4%, seguido por Celso Jacob (MDB) com 3,4% e Rossimar Caiaffa, com 2,2%.

Vinicius Farah lidera também no voto espontâneo, quando nenhum nome é apresentado para os entrevistados na pesquisa. Neste quesito ele tem 36,6% contra 33,2% de Joa e 3,1% de Celso Jacob. A pesquisa foi realizada pela Kapta Comunicação entre os dias 30 e 31 de agosto a 2 de setembro. Foram realizadas 650 entrevistas, com margem de erro de 3.9% para mais ou para menos e confiança de 95%. A pesquisa foi registrada com o número RJ-01046/2024.

Sobre a definição do voto, mesmo a um mês das eleições, a maioria disse que já está com o candidato definido, ou seja, 71,2% dos entrevistados. Já 14,5% afirmaram não ter certeza e que podem mudar de escolha e 14,3% não souberam ou não quiseram responder.

A pesquisa também levantou os principais problemas da cidade de Três Rios. Os entrevistados elegeram a saúde, com 57,1%, seguido de segurança (24,9%), transporte público (19,2%), educação (19,1%), desemprego (11,5%). No total foram elencados 15 itens, mas a resposta “todos os problemas” aparece como a terceira mais citada. A avaliação do atual prefeito também foi analisada e apenas 4% consideram ótimo. Bom tem 30,9%, regular aparece tem 26,6% e ruim e péssimo somam 26,4%.

Aliás, entre os candidatos, o atual prefeito é o que soma o maior índice de rejeição: 22,3% disseram que não votariam de jeito nenhum em Joa. Rossimar Caiaffa aparece em segundo no índice de rejeição, com 15,5%, Celso Jacob vem em seguida com 11,5% e Vinícius Farah é o que possui o menor índice de rejeição: 11,2%.

Veja os números:



ESTIMULADA

Vinicius Farah vice Juarez da Saúde............ 43.4%

Joa vice Prof. Jacqueson............................. 35.4%

Celso Jacob vice Aroldo Lima...................... 3.4%

Rossimar Caiaffa vice Ludmila..................... 2.2%

Branco/ Nulo............................................... 1.4%

NS/Indeciso.................................................. 3.2%

NR ..............................................................11.1%



ESPONTÂNEA

Vinicius Farah vice Juarez da Saúde............ 36.6%

Joa vice Prof. Jacqueson............................. 33.2%

Celso Jacob vice Aroldo Lima...................... 3.1%

Rossimar Caiaffa vice Ludmila..................... 1.5%

Branco/ Nulo............................................... 1.1%

NS/Indeciso.................................................11.5%

NR .............................................................. 13.0%



REJEIÇÃO: em qual candidato não votaria

Joa vice Prof. Jacqueson..........................22.3%

Rossimar Caiaffa vice Ludmila................ 15.5%

Celso Jacob vice Aroldo Lima................... 11.5%

Vinicius Farah vice Juarez da Saúde..........11.2%

Branco/ Nulo........................................... 0.2%

NS/ Indeciso............................................. 5.2%

NR........................................................... 34.1%