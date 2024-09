Drogas apreendidas e agentes envolvidos na ação - Foto: Divulgação/38º BPM

Publicado 10/09/2024 23:31

Três Rios - Uma ação realizada no bairro Pilões, nesta segunda-feira (9), resultou na apreensão de mais de 60 kg de drogas em uma área de mata. A operação foi realizada por agentes do 38º BPM e do Segurança Presente, após sinais de passagem humana serem identificados no local.

Na busca, os policiais encontraram um tambor enterrado no solo. Dentro dele, foram encontrados 62 tabletes de maconha, com cerca de um quilo cada, uma bucha grande de maconha, um quilo de cocaína prensada, 62 pinos de cocaína, 400g de cocaína em pó e 500g de crack.

O material foi levado para a 108ª DP.