Campanha de Vinicius FarahFoto: Divulgação

Publicado 16/09/2024 09:58

Três Rios - Vinicius Farah (União Brasil) teve duas presenças importantes em sua campanha à Prefeitura de Três Rios neste sábado (14). Candidato a um terceiro mandato, ele fez uma caminhada pelo Centro da cidade ao lado do governador do Rio, Cláudio Castro (PL), e do senador Romário (PL).



“Agradeço imensamente o apoio dessas duas lideranças tão importantes para o nosso estado! Juntos, vamos fortalecer ainda mais o desenvolvimento econômico, gerar empregos e trazer melhorias concretas para a saúde e infraestrutura da nossa cidade. Com o apoio de líderes comprometidos, Três Rios vai crescer novamente!”, comemorou Vinicius Farah, prefeito entre 2009 e 2016, que lidera as pesquisas de intenção de votos na cidade, com 43,4%.



A concentração foi no Calçadão do Centro, onde a população acompanhou de perto a grande mobilização. A caminhada seguiu pelas ruas da região, reforçando o diálogo direto com os trirrienses. Durante o percurso, Vinicius Farah destacou suas propostas para impulsionar o crescimento de Três Rios, melhorar a qualidade de vida e trazer mais oportunidades para todos.

“Ele está pronto para assumir a prefeitura ao lado de Juarez da Saúde, seu vice. A experiência e dedicação dessa dupla são fundamentais para o futuro da cidade”, afirmou Romário durante a caminhada.



Por ter menos de 200 mil eleitores, a eleição em Três Rios é decidida em um turno. Vinicius Farah é candidato pela coligação “E por amor a Três Rios, é por você”, que reúne os partidos União Brasil, PL, PP, PSD, Solidariedade e PDT.