Publicado 21/02/2025 17:29

Três Rios - A cidade de Três Rios já está pronta para receber foliões de toda a região no que, segundo a Prefeitura, será o "Maior Carnaval do Interior do Rio". Serão seis dias de festa, com uma programação recheada de shows, blocos de rua e o aguardado desfile das Escolas de Samba, garantindo diversão para todas as idades.

Os shows acontecerão na Avenida Condessa do Rio Novo, onde grandes artistas subirão ao palco para embalar o público com muita música e animação. Abrindo a festa, o cantor Mumuzinho sobe ao palco no dia 27/02, seguido dos grupos Balacobaco e Pagode do Adame, no dia 28. No sábado de Carnaval, dia 1º de março, o artista Thiago Martins comanda a festa, seguido da banda Pinzidim, com o melhor do Axé. No domingo, dia 2, a festa continua com os grupos Bom Gosto e Caju pra Baixo. Já na segunda-feira, dia 3, quem comanda a folia é o cantor Suel.

Fechando o Maior Carnaval do Interior do Rio, o esperado desfile das Escolas de Samba de Três Rios levará cor, brilho e criatividade para a avenida. Com enredos envolventes e carros alegóricos deslumbrantes, as agremiações prometem emocionar o público e disputar o título de campeã do Carnaval 2025.

Além disso, os tradicionais blocos de rua prometem arrastar multidões, trazendo alegria e irreverência aos bairros da cidade e ao distrito de Bemposta. Para as crianças, uma programação especial: matinê na Praça São Sebastião, de 28 de fevereiro a 4 de março, a partir das 15h.

Para garantir a segurança dos foliões, a Prefeitura de Três Rios montou um esquema especial, com presença da Guarda Municipal e reforço do policiamento por parte do 38º Batalhão de Polícia Militar. Além disso, um posto de atendimento médico será instalado na Praça da Autonomia, oferecendo suporte rápido para qualquer eventualidade, e ambulâncias estarão distribuídas em pontos estratégicos da cidade.

Programação

Blocos:

22/02 (Sábado): Batalha de Confete da Deumar - Centro - 15h

23/02 (Domingo): Bloco Mixupa - Monte Castelo - 15h

28/02 (Sexta-feira): Bloco Maluco Beleza (CAPS) - Praça São Sebastião - 10h Bloco da Inclusão (Planeta Lazer) - Praça São Sebastião - 16h

01/03 (Sábado): Bloco do Sacode - Praça JK - 15h

Bloco das Piranhas - Centro - 15h

02/03 (Domingo): Bloco do Sassarico - Boa União - 15h

Bloco da Linguiça - Ponto Azul - 15h

Bloco 7:15 - Cantagalo Populares - 15h

Matinê do Palmital - Grupo dos 13 - 15h

Bloco do Cascudo - Bemposta - 20h

03/03 (Segunda-feira): Bloco do Galo - Cantagalo - 15h

Bloco Os Que Bebem Não Vieram - Ponte das Garças - 15h

Bloco Fuzuê - Entrerriense - 15h

04/03 (Terça-feira): Bloco do Quintal - Centro - 15h

Shows:

27/02 (Terça-feira): Mumuzinho

28/02 (Quarta-feira): Balacobaco e Pagode do Adame

01/03 (Sábado): Thiago Martins e Banda Pinzidim

02/03 (Domingo): Bom Gosto e Caju pra Baixo

03/03 (Segunda-feira): Suel

04/03 (Terça-feira): Desfile das Escolas de Samba

Bemposta:

01/03 (Sábado): Zezão

02/03 (Domingo): Matinê com DJ William

03/03 (Segunda-feira): Haron

Ordem dos desfiles das Escolas de Samba:

Sonhos de Mixyricka: “Do zero ao mil: a história de um gigante do interior”

Mocidade Independente de Vila Isabel: “Tesouro, Piratas… Entre Sete Mares e Três Rios”

Bom das Bocas: “Xingu: na imensidão do verde, ecoa um clamor, essa terra tem dono!”

Bambas do Ritmo: “Iracema”