Encontro realizado pela Educação de Três Rios - Foto: Divulgação

Publicado 21/02/2025 17:38

Três Rios - Professores dos 1º e 2º anos, orientadores pedagógicos e diretores da rede municipal de ensino de Três Rios participaram, na última terça-feira (20), de uma formação com o Professor Dr. Renan Sargiani, do Edube. O encontro, realizado no auditório do Hotel Samba, faz parte do projeto Redes do Saber, uma parceria entre a Secretaria Municipal de Educação e o Instituto Joao e Maria Backheuser (IJMB), voltada para a promoção da alfabetização na idade certa.

Durante a formação, os educadores aprofundaram conhecimentos sobre alfabetização baseada em evidencias e ciência da leitura. Além disso, puderam conhecer melhor o material didático complementar Vamos Todos Aprender a Ler, distribuído gratuitamente aos estudantes da rede.

A diretora executiva do IJMB, Teca Pontual, destacou a importância da presença de Renan Sargiani, responsável pela adaptação do material para o Brasil. “Sua vinda a Três Rios fortalece o trabalho que a rede já realiza desde 2024, quando firmou parceria com o IJMB, com o objetivo de avançar na alfabetização das crianças ate o 2º ano do ensino fundamental”, afirmou.