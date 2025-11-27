Obras na Rodoviária Velha, em Três RiosFoto: Divulgação/PMTR
Obras na antiga Rodoviária Velha de Três Rios avançam e circulação de pedestres é liberada
Conclusão do serviço deve acontecer em dezembro
Comandantes da Guarda Civil Municipal são homenageados pela OAB
Homenagem aconteceu durante uma roda de conversa
Prefeitura de Três Rios abre cadastro para 1ª matrícula da Educação Infantil 2026
Cadastro pode ser feito até 5 de dezembro
Thiago Cerqueira assume a presidência do Procon Três Rios
Compromisso é de melhorias para a população
Secretaria de Educação abre cadastramento para creches municipais em Três Rios
As vagas são destinadas para o ano letivo de 2026
Assistência Social de Três Rios moderniza atendimento com aquisição de tablets para CRAS e CREAS
Equipamentos já estão disponíveis nas unidades
