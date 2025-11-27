Obras na Rodoviária Velha, em Três Rios - Foto: Divulgação/PMTR

Publicado 27/11/2025 20:21

Três Rios - As obras de reforma do prédio da antiga Rodoviária Roberto Silveira (Rodoviária Velha), no Centro de Três Rios, registraram novos avanços nesta semana. A Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Habitação liberou a circulação de pedestres e restabeleceu o tráfego de veículos em trechos do entorno.

Com a abertura do acesso, pedestres voltam a atravessar a área da antiga rodoviária, entre as duas vias da Praça Visconde do Rio Novo. O fluxo de veículos da Praça da Autonomia em direção à Avenida Condessa do Rio Novo também foi retomado.

De acordo com a Secretaria de Obras, a medida busca melhorar a mobilidade urbana e facilitar o acesso ao comércio local durante o período das festividades de fim de ano e ações da Black Friday. A pasta reforça que os serviços seguem em ritmo acelerado e que a previsão é entregar todo o espaço revitalizado em dezembro.